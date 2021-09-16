فيديو- كليوباترا.. كويكب يثير حيرة العلماء

جدة - نرمين السيد - وشبه المراقبون هذا الكويكب بـ"عظمة الكلب"، حيث يتألف من قسمين متصلين بواسطة عنق سميك، مما دعى العلماء إلى تسميته بـ"كويكب عظمة الكلب"، وأسماه آخرون بـ "كليوبترا".
ويعد هذا الكويكب الجسم الأكثر غرابة فى المجموعة الشمسية، ويقع كويكب "كليوباترا" الغريب هذا بين كوكبى المشترى والمريخ، ويدور حول الشمس بسرعة مذهلة، كما أنه يمتلك قمرين يدوران حوله.
ويعتقد العلماء أن المكون الرئيسى لهذه الصخرة العملاقة هو نوع من المعادن الغير معروفة، وتكشف الصور الملتقطة حديثا تفاصيل غير مسبوقة لكويكب عظمة الكلب، حيث أنها أصبحت ترى من زوايا مختلفة أثناء دورانها، ويقول العلماء إن طولها يصل لـ 269 كيلومترا وعرضها نحو 94 كيلومترا، وهذا أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا.
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