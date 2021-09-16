جوجل تنشر صورة لـ هاتفها الجديد Pixel 6 Pro

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جدة - نرمين السيد - تظهر فى الصورة ايضًا فتحة السماعة وهى رفيعة جدًا، حيث يمكن رؤيتها بصعوبة، بما يمكن أن يعنى أن "جوجل" سوف تزيل من هاتفها الجديد، مكبر الصوت الموجود أسفل الشاشة.
من المتوقع أن يتم إطلاق "Pixel 6" و"Pixel 6 Pro"، هذا الخريف، وهناك تكهنات بأن يأتى الإصدار العادى بشاشة "AMOLED" حجمها 6.4 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ودقة 1080 × 2340.
ومن ناحية أخرى، يمكن أن تزود "جوجل" إصدار Pro بشاشة "AMOLED" حجم 6.7 بوصة، إضافة إلى معدل تحديث 120 هرتز ودقة 1440 × 3120 بكسل.
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