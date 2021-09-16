صور- بخلاف الكوتشى.. أحذية تجمع بين الأناقة والراحة للعمل والدراسة

جدة - نرمين السيد - وتحرص الفتيات على اختيار حذاء أنيق يجمع بين الراحة والأناقة يختلف عن الحذاء الرياضى، لقضاء وقت طويل فى أماكن العمل أو والجامعات.

ويلعب حذاء اللوفر دورا مهما فى منح مرتديته المزيد من الأناقة والراحة، مهما كان ارتفاعه لصاحبات القوام القصير أو لعشاق الكعب العالى.

ولا تخلو خزانة فتاة من موضة الباليرينا المسطحة، التى تختلف أشكالها وألوانها، وتتميز ببساطتها وأناقتها وجاذبيتها التى تناسب أى إطلالة.

ويعد حذاء البوت البلاتفورم من موضة الأحذية التى تمنح الراحة حتى ولو كان الكعب عالى، فلا يسبب آلاما مزعجة مهما كان طول الكعب.