شاومى تكشف عن مواصفات وسعر أول تابلت لها

جدة - نرمين السيد - ويأتى تابلت شاومى الجديد "Xiaomi Pad 5" بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 11 بوصة، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".

وجاء تابلت شاومى Xiaomi Pad 5، بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل، يدعم تصوير فيديو بدقة 1080 بيكسل، كما يوفر إمكانية مدمجة لمسح المستندات ضوئيا لاستخدامها أو لمشاركتها باستخدام الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل.

ويتوفر بالجهاز ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 أو 256 جيجابايت.

ويحزم تابلت شاومى Xiaomi Pad 5، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 8720 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.

ويضم 4 مكبرات صوت، مع دعم إضافى لـ Dolby Vision و Dolby Atmo، ويدعم القلم الالكترونى Smartpen من شاومى، والذى يمكن استخدامه لتدوين الملاحظات أو التقاط لقطات شاشة بسرعة باستخدام مفاتيح الوظائف الخاصة به.

ويتمتع التابلت بألوانه الثلاثة منها الأبيض والرمادى والأخضر، بسعر يصل إلى 349 يورو أى ما يزيد عن 6 آلاف جنيه.