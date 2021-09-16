صور- أزياء على طريقة الأسترالية سامانثا هاريس

جدة - نرمين السيد - ولدت عارضة الأزياء سامانثا فى 20 يوليو 1990 فى تويد هيدز، بأستراليا، من أب ذات أصل ألمانى وإنجليزى وأم أسترالية. وتحرص الأسترالية على مشاركة متابعيها لأبرز إطلالاتها التى تنال إعجابهم، لأناقتها وعصريتها. ولمع اسمها فى عالم الموضة بأستراليا لأناقة ملابسها التى يستعين بها الكثير للتألق فى مختلف الإطلالات.

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