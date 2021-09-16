لمستخدمى واتساب.. كيفية إزالة حزم الملصقات بسهولة

جدة - نرمين السيد - وتعد ميزة الملصقات أقل تفاعلا لدى مستخدمى واتساب، لافتقارها لعنصر المرح الذى يوفره تطبيق "تيليجرام".

فإذا كنت تشعر بالملل عند استخدام حزم ملصقات واتساب، وترغب بإزالتها من التطبيق، يجب القيام بتلك الخطوات، وفقا لما ذكره موقع "guidingtech".

ولازالة حزم ملصقات واتساب على هواتف أندرويد، يجب:

-فتح التطبيق والنقر على أى محادثة ثم الضغط على أيقونة الرموز التعبيرية ثم النقر على الملصقات.

-تحديد رمز الملصقات فى المحادثة، والضغط على أيقونة "+" فى الزاوية اليمنى العليا، وبعدها الذهاب إلى علامة التبويب My Stickers، من القائمة التالية، وأخيرا النقر على أيقونة الحذف وقم بإزالة حزمة الملصقات.

أما لإزالة الملصقات من هواتف أيفون، يجب:

-فتح التطبيق والدخول على أى محادثة، ومن مربع كتابة الرسالة قم بالضغط على أيقونة الرموز التعبيرية ثم رمز الملصقات.

-حديد رمز الملصقات فى المحادثة، والضغط على أيقونة "+" فى الزاوية اليمنى العليا، وبعدها سيفتح التطبيق جميع الملصقات التى قمت بتنزيلها.

-تحديد حزم الملصقات المراد إزالتها ثم الانتقال إلى علامة التبويب My Stickers، وبعدها الضغط على زر التعديل فى الأعلى، وأخيرا النقر على أيقونى "ناقص" الحمراء واحذفها من التطبيق.