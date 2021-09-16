صور- موضة مكياج خريف 2021

جدة - نرمين السيد - تختلف موضة المكياج من فصل إلى فصل، وبحلول فصل الخريف تغيرت تفاصيل الموضة عن الفصل الذى يسبقه وهو فصل الصيف، ونتعرف فى السطور التالية على أحدث موضة المكياج فى خريف 2021.





تقول خبيرة التجميل مريم وارث: رسم عين القط من اتجاهات المكياج الكلاسيكية، والتى عادت من جديد و تعتبر من أحدث اتجاهات المكياج لخريف 2021.

وأضافت مريم وارث: يعتبر الأسود من ألوان الكحل المفضلة للكثيرات من النساء، كما يتوافق مع ألوان البشرة المختلفة، ويساعد على رسم العين، وإظهار جمالها.

وأكدت وارث أن الرموش الطويلة موضة هذا الخريف بين النساء خلال فترة انتشار فيروس كورونا وارتداء أقنعة الوجه، التى جعلت الكثيرات من النساء يركزن على مكياج العيون، لإظهار جمالها.

وأضافت أن الأحمر من الألوان الكلاسيكية المفضلة للكثيرات من النساء خصوصا عند اختيار لون لأحمر الشفاه، مع التركيز على اللون اللامع الذى يساعد المرأة بالحصول على إطلالة أنثوية مميزة، بين الحاضرات.

وعندما تصبح الفصول أكثر برودة، تميل البشرة إلى التحول إلى اللون غير اللامع، ولكن هذا العام، تعتبر البشرة الفاتحة الندية بدون أو بمكياج من أحدث إتجاهات المكياج موضة خريف 2021.