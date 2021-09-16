كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائى محلى يعمل بالوقود الصلب بحلول 2024

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن وكالة تطوير الدفاع الحكومية أجرت بنجاح اختبار احتراق محرك الوقود الصلب لصواريخ الفضاء فى موقع الاختبار فى مدينة تايان الغربية فى 29 يوليو، وتم تصميم المحرك الجديد لوضع أقمار صناعية صغيرة فى مدار أرضى منخفض، والذى من المتوقع أن يطور قدرات المراقبة العسكرية.

وأضافت أنه تم إجراء اختبار المحرك بعد عام من اتفاق بين سول وواشنطن على رفع القيود المفروضة منذ عقود على استخدام كوريا الجنوبية للوقود الصلب لإطلاق صواريخ فضائية، بموجب مراجعة "إرشادات الصاروخية"، وتم رفع المبادئ التوجيهية بالكامل فى مايو الماضى، ما مهد الطريق أمام كوريا لتطوير وامتلاك صواريخ باليستية بمدى أقصى يزيد على 800 كيلومتر.

وتستعد كوريا الجنوبية حاليا لإطلاق أول صاروخ فضاء محلى باسم "نورى" باستخدام المحركات السائلة الشهر المقبل.