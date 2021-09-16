الصور أكثر جدلا من التصريحات.. من هى مروة راتب؟

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" أبرز المعلومات والصور للفنانة مروة راتب، فهى:

-فنانة سورية تعيش فى الإمارات.

-ولدت فى 5 فبراير 1991.

-بدأت مسيرتها الفنية عام 2006، من خلال التمثيل فى مسلسل جمرة غضبى.

-تعرضت لكثير من الهجوم والانتقادات بسبب شكل خصرها.

-يوجد الكثير من الخلافات بينها وبين الفاشنيستا الكويتية فينيسيا "أم ريان".

وبدأت أزمة جديدة بين الفاشنيستا الكويتية فينيسيا ومروة راتب، وخصوصا بعد نشرها لصورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" وهى تحاول أن تسخر من شكل جسد راتب وتقلده، وكانت فى الصورة تظهر وهى تملأ جوانبها باستخدام الحشوات بشكل لافت.

وردت عليها راتب وقالت: "انتى تمنعين الناس يتنمرون عليك يعنى انتى تحاربين ثقافة التنمر عند الناس، بس انتى ترجعين تحيينها مرة ثانية وتشجعين الناس يتنمرون ويضحكون، اللى بترضينه على الناس، ارضيه على نفسك، لإن الدنيا تدور وكما تدين تدان، شليتى الدنيا وحطيتيها لما واحدة ببث مباشر قالتلك بحسن نية صديقتى العبده، أوف كيف قالت عبدة قولى سمره لا تقولى عبدة، انتى أكثر إنسانة تتضايقين وتتحسسين إذا حد قال لك يا لسمرة لونك.. أكثر إنسانة تموتين إذا حد قال لك انتى صلعة وبواريك.. انتى أكثر إنسانة تعانين من التنمر، لكن اللى اكتشنفاه إنك تعانين من التنمر لما الموضوع يخصك، بس انتى عادى تخترقين مساحة غيرك وخصوصيته وتتنمرين عليه".

كما تداوله فيديو عبر "السوشيال ميديا" لمروة راتب وهى تحاول أن تجيب فيه عن سؤال من قبل أحد متابعيها: "عجبك شكل جسمك؟".

وقالت راتب أنها راضية ومغرمة بشكل جسدها، حيث تلقت الكثير من عروض الزواج والهدايا "يخوت، وقصور، وشيكات مفتوحة، وغيره" التى تجعلها شخصية ثرية، ولكنها ترى أن الزواج والمشاعر مسؤولية مقدسة لأنها ليست سلعة تباع وتشترى، لذا ترفض عقود الزواج لكونها إنسانة عاطفية تبحث عن حب وليست سلعة لعقد صفقة، كما ترى أنه من المهم لها أن ترتبط بشخص يحب شخصيتها وأخلاقها وخصالها الجميلة وليس مظهرها الخارجى فقط.