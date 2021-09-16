كيفية تحضير ساندوتش الدجاج المقلى فى منزلك

جدة - نرمين السيد - ويعد ساندوتش الدجاج المقلى واحدا من بين الأطعمة المفضلة للأطفال، بالإضافة إلى سهولة تحضيره. ولتحضير ساندوتش الدجاج المقلى لـ 4 أفراد، نحتاج إلى بعض المقادير السهلة المتوفرة فى البيوت، وهى: -4 أرغفة من خبز التورتيلا. -4 ملاعق كبيرة من المايونيز. -4 ملاعق كبيرة من الكاتشاب. -4 أوراق خس. -2 حبة خيار مقطعة شرائح. -1 حبة طماطم. -4 قطع صدور الدجاج المقطعة شرائح. -كوب دقيق. -كوب بقسماط. -2 بيضة. -ملعقة ملح صغيرة. -ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -ملعقة صغيرة من البابريكا. -ملعقة صغيرة من ثوم البودرة. -زيت. طريقة التحضير: لتحضير الدجاج نحتاج إلى زعاء ويخلط فيه الدقيق مع الفلفل الأسود والملح والبابريكا والثوم البودرة. وتغمس قطع الدجاج فى خليط الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، وتدخل الثلاجة. ويحمى الزيت فى قدر على النار وتقلى الدجاج لتصبيح ذهبية اللون. وإحضار أرغفة التورتيلا على سطح صلب، ويدهن كل واحد بملعقة كبيرة من المايونيز والكاتشاب، ثم وضع الخس مع الخيار ثم الدجاج/ وتلف تلك الأرغفة وتقدم ساخنة بجانب البطاطس.

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