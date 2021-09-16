الصين تستعين بالروبوتات فى إحدى محطات تعبئة الوقود

جدة - نرمين السيد - وتعمل تلك الروبوتات من خلال تلقى طلب العميل أولا عبر أحد التطبيقات، قبل قيامه بفتح خزان وقود السيارة وفك الغطاء وتوجيه فوهة الوقود نحو الخزان المفتوح.

ويقوم بعدها الروبوت بمد ذراع آلى مزود بأجهزة استشعار من مضخة بنزين عادية لتعبئة خزانات السيارات.

وبعد تزويد السيارة بالوقود، يقوم الروبوت بشد الغطاء وإغلاق الباب والعودة إلى موضعه الأول، وتستغرق العملية برمتها 180 ثانية، على غرار مقدار الوقت الذى يستغرقه العامل البشرى للقيام بنفس الوظيفة، وفقا لما جاء فى "يورو نيوز".

وساهمت إحدى أكبر شركات إنتاج النفط والغاز فى الصين فى تطوير الروبوت، الذى يتكون من 4 أجزاء، وهم ذراع آلية ونظام معرفى وفوهة وقود وغيرها من ملحقات التزود بالوقود ونظام تحكم.

ويستخدم الروبوت أيضًا تقنيات تجنب العوائق حتى يتمكن من تجنب الاصطدام بالمشاة والمركبات أثناء خدمته، وسيتم استخدام الروبوت فى أكثر من 30 ألف محطة وقود فى جميع أنحاء البلاد خلال الفترة القادمة.