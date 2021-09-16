بسبب إدمانه لعبة Fortnite.. نقل مراهق للمستشفى

جدة - نرمين السيد - وتم إرسال المراهق البالغ من العمر 15 عاما إلى المستشفى لتلقى العلاج لمدة شهرين بسبب "إدمان سلوكى شديد على لعبة الفيديو فورت نايت".

وقامت جامعة "جاومى" الإسبانية، بإجراء دراسة عن حالة المراهق، وأكدت أن "هذه هى أول حالة منشورة فى العالم لمراهق احتاج إلى دخول المستشفى لإدمانه على لعبة (فيديو فورتنايت)، حيث لم تجد مجموعة الباحثين أى روابط سابقة منشورة فى قواعد البيانات الرئيسية المدروسة".

ومن الأعراض التى سببت دخول المراهق إلى المستشفى، أنه لم يغادر المنزل لفترة طويلة، وتجنب التواصل مع الآخرين، ورفض الاتصال بالخدمات الطبية، ولم يبد اهتماما بما يحدث حوله، وأظهر انتقائية كبيرة فى أذواقه، وكانت أنشطته محدودة.

وكان المراهق يعانى من اضطراب فى النوم، ولا يهتم بأمر النظافة الشخصية وتم تشخيصه باضطراب طيف التوحد واضطراب القلق الاجتماعى واضطراب الحزن المعقد بسبب فقدان والدته، التى توفيت قبل عام بسبب مرض السرطان بعد عامين من المرض.