عطل فنى يصيب TikTok

جدة - نرمين السيد - وأفاد موقع "Downdetector" بأن الأعداد الأكبر للشكاوى على عمل خدمة "تيك توك" تأتى من الولايات المتحدة وهولندا، كما تم تسجيل أنباء مكثفة عن العطل فى بريطانيا وفنلندا وإسبانيا وكندا وأستراليا. وتخص التقارير بشكل أساسى مشاكل فى عمل التطبيقات الهاتفية خاصة عمليات الإيصال للخادم التابع للمنصة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

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