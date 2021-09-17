سبيس إكس تعلن عن إطلاق أول رحلة سياحية إلى الفضاء

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جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الشركة أطلقت كبسولة الفضاء "كرو دراجون" والتى تحمل 4 سائحين، فى تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت جرينتش.
وفى غضون 10 دقائق من الإطلاق، انفصل الصاروخ فالكون 9 وهبط بنجاح على متن السفينة مستقلة مخصصة لإطلاق المركبات الفضائية فى المحيط الأطلسى.
ومن المنتظر أن يقضى السائحون الأربعة ثلاثة أيام فى الفضاء لإجراء التجارب ومعاينة الأرض عن بعد، ثم يهبطون بعد ذلك إلى سطح الأرض وتحديدا فى المحيط.
يذكر أنه فى حال نجاح تلك المهمة، فستمثل خطوة كبيرة فى طريق انتشار سياحة الفضاء، وما تتضمنه خطط إيلون ماسك و"سبيس إكس" لجعل هذا النوع من الرحلات فى متناول أى شخص لديه المال.
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