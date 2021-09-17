Google Pixel 6 ضربة موجعة لـiPhone 13 

جدة - نرمين السيد - الهاتف الجديد لم تكشف "جوجل" بعد عن موعد إطلاقه، وهو من نوع "بيكسل 6"، وسيجمع بين لونين معًا فى الجهاز، وسيكون له إصدار مشتق منه وهو "بيكسل 6 برو".

ونقلت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن من مميزات الهاتف "بيكسل 6 برو" أنه سيحتوى على ثلاث كاميرا، بينما سيدمج "بيكسل 6" كاميرتين فقط، الأولى بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، فى حين سيضم الإصدار "بكسل 6 برو" كاميرا إضافية بدقة 48 ميجابكسل.

وسيأتى "بكسل 6 برو" بشاشة عرض أكبر، وكذلك الأمر بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائى، وسيدعم بطارية قوية طويلة العمر.

ولم تكشف "جوجل" عن الموعد الرسمى لإطلاق هاتفيها، ومن المقرر أن يكون سعره فى الأسواق المصرية 11.647 ألف جنيه.