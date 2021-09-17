صور- أوكرانية تفوز بلقب ملكة جمال السياحة العالمية 2021

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جدة - نرمين السيد - وشهد الحفل سهرة مميزة جمعت أهل الصحافة والإعلام، ولجنة تحكيم استطاعت أن تختار الأفضل لكى تكون هى ملكة جمال السياحة العالمية لهذا العام.
بدأت السهرة بظهور 22 فتاة على المسرح، وصلت 7 فتيات منهن إلى مرحلة متقدمة، وهى مرحلة التوب سفن وهم "أسبانيا، روسيا، لبنان، أوكرانيا، إسبانيا، ، كينيا، سيبيريا".
وقبل اللحظة الختامية، وقبل الإعلان عن اسم الملكة، اعتلت سابين نحاس المسرح لتقدم الألقاب الثانوية، وجاءت الجوائز كالتالى:
ملكة جمال أوروبا – رومانيا
ملكة جمال أمريكا الجنوبية - البرازيل
ملكة جمال أسيا – الهند
ملكة جمال أفريقيا – نيجيريا
ملكة جمال العرب - تونس
ملكة جمال المراهقات - تتارستان
ميس فوتوجينيك – أذربيجان
ميس best voting – غانا
ميس personality - سوريا
وفى نهاية الاحتفالية توج إيلى نحاس، المتسابقة الأوكرانية، بلقب ميس توريزم يونيفرس 2021.
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