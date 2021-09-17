ناعومى كامبل سفيرة لـ«صندوق الملكة إليزابيث» الخيرى

جدة - نرمين السيد - وذكرت "رويترز" أن الصندوق، الذى أسس فى 2018، يهدف لدعم الشباب حول العالم الذين يعملون من أجل التغيير فى مجتمعاتهم فى قطاعات مثل الرعاية الصحية والبيئة والتعليم.

وكشفت بعض التقارير الإخبارية بأن كامبل، سيكون من مهامها تعزيز صورة حملة جمع التبرعات للصندوق، وكذلك الترويج لنشاط قادتها الشبان، بمناسبة مرور 70 عاما على حكم الملكة إليزابيث.

وقالت ناعومى كامبل فى بيان لها: "بغض النظر عن المكان الذى تعيش فيه أو أين أنت الآن، هناك قادة شبان داخل مجتمعك يقومون بعمل رائع.. فى بعض الأحيان لا يمكن رؤيتهم وقد لا يرى بعضهم أنفسهم على أنهم قادة، لكنهم جميعا يستحقون دعمنا والحصول على التعليم والموارد".