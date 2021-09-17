جدة - نرمين السيد - وذكرت "رويترز" أن الصندوق، الذى أسس فى 2018، يهدف لدعم الشباب حول العالم الذين يعملون من أجل التغيير فى مجتمعاتهم فى قطاعات مثل الرعاية الصحية والبيئة والتعليم.
وكشفت بعض التقارير الإخبارية بأن كامبل، سيكون من مهامها تعزيز صورة حملة جمع التبرعات للصندوق، وكذلك الترويج لنشاط قادتها الشبان، بمناسبة مرور 70 عاما على حكم الملكة إليزابيث.
وقالت ناعومى كامبل فى بيان لها: "بغض النظر عن المكان الذى تعيش فيه أو أين أنت الآن، هناك قادة شبان داخل مجتمعك يقومون بعمل رائع.. فى بعض الأحيان لا يمكن رؤيتهم وقد لا يرى بعضهم أنفسهم على أنهم قادة، لكنهم جميعا يستحقون دعمنا والحصول على التعليم والموارد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناعومى كامبل سفيرة لـ«صندوق الملكة إليزابيث» الخيرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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