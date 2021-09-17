بعد 90 يوما.. انفصال مركبة شنتشو-12 عن محطة الفضاء الصينية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة إن الرواد الثلاثة عاشوا فى "تيانخه" لمدة 90 يوما، وهى أطول مدة بقاء فى الفضاء من قبل رواد الفضاء الصينيين.

وخلال هذه الفترة، قام الرواد بأعمالا متنوعة مثل تحديد حالة مجموعة الوحدة الأساسية ومركبة الشحن تيانتشو-2، وتصنيف بيانات التجربة وتحميلها، وتنظيم ونقل الإمدادات المحفوظة فى المدار، بدعم من طاقم العلوم والتكنولوجيا على الأرض.

يذكر أن الرواد الصينيين الثلاثة تم إرسالهم إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية شنتشو-12، ودخلوا تيانخه يوم 17 يونيو الماضى.