جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة إن الرواد الثلاثة عاشوا فى "تيانخه" لمدة 90 يوما، وهى أطول مدة بقاء فى الفضاء من قبل رواد الفضاء الصينيين.
وخلال هذه الفترة، قام الرواد بأعمالا متنوعة مثل تحديد حالة مجموعة الوحدة الأساسية ومركبة الشحن تيانتشو-2، وتصنيف بيانات التجربة وتحميلها، وتنظيم ونقل الإمدادات المحفوظة فى المدار، بدعم من طاقم العلوم والتكنولوجيا على الأرض.
يذكر أن الرواد الصينيين الثلاثة تم إرسالهم إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية شنتشو-12، ودخلوا تيانخه يوم 17 يونيو الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 90 يوما.. انفصال مركبة شنتشو-12 عن محطة الفضاء الصينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.