طلاب مصريون يشاركون فى الكشف عن الآثار بألمانيا

جدة - نرمين السيد - شارك عدد من الطلاب المصريين فى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية، المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة كولن بألمانيا للتبادل الثقافى والعلمى خاصة فى المجال الأثرى والطرق العلمية الصحيحة للكشف عن الآثار، وتسجيلها بشكل علمي، فى إطار حرص الجامعات المصرية على التبادل الثقافى والعلمى بين نظيراتها فى العالم.





وفى هذا الإطار، دربت شركة "SPAU" الألمانية للتنقيب وتسجيل وترميم الآثار تحت إدارة "Sascha Piffko"، 4 من الطلاب المصريين، وهم محمد أحمد صالح، محمد نبيل، محمد إبراهيم، وياسر فاروق، على الحفائر فى عدة مواقع بألمانيا ترجع للعصر الحجرى الحديث وكذلك العصر الحديدى.

وقال محمد أحمد صالح، أحد الطلاب المشاركين فى البرنامج اليوم الجمعة، إن تلك الحفائر نجحت فى الكشف عن العديد من اللقى الأثرية الفخارية والعظمية والأدوات الحجرية وكذلك بعض البقايا الآدمية والحيوانية والنباتية، مضيفا أنه من خلال دراسة تلك القطع الأثرية يمكننا معرفة شكل البيئة التى كان يعيش بها الإنسان فى هذه الفترة وكذلك أنواع الحيوانات ومتوسط عمر الإنسان فى هذا المجتمع.

وأشار" صالح" إلى أن البرنامج التدريبى تضمن بعض الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف بألمانيا لمعرفة طرق العرض الصحيحة للقطع الأثرية وطريقة كتابة البطاقة التعريفية لكل أثر بشكل علمى شيق.

و أوضح أن المنسق المصرى للبرنامج الدكتور مصطفى عطا الله بكلية الآثار جامعة القاهرة والمنسق الألمانى الدكتور كوبر ردولف Kuper Rudolph، والدكتورة كارين كندرمان Karin kindermann من جامعة كولن بألمانيا اتفقوا على جعل مدة الحفائر العملية شهرين مع تغير المواقع كل شهر وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، لافتا إلى أن برنامج الماجستير مدته عامان حيث بدأ فى 2019 وينتهى العام الحالى.

وأعرب "صالح" عن سعادته وفخره باشتراكه فى مثل هذه البرامج العلمية المميزة، التى تعد أحد توجهات الدولة الجديدة لبناء سواعد مصرية ذات خبرة وعلى دراية بكل السبل والطرق العلمية الحديثة فى كافة المجالات الحيوية التى تحتاج إليها الدولة المصرية.