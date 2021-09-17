صور- حفل انتخاب ملكة وسفيرة الجمال للأمم لعام 2021

جدة - نرمين السيد - الحفل تم من خلاله إطلاق معرض يوم الأمم، كما تخلله انتخاب ملكة وسفيرة الجمال، قدمه محمد حلوانى رئيس لجنة التحكيم ورئيس جمعية بيروت جولدن أوارد، مع لجنة تحكيم ضمت الحكم العالمى خانيتو، ونتالى فضلله وملكة جمال لبنان السابقة سيلفانا سماحة، وهاروت اشاجيان، وخبيرة التجميل رانيا عثمان، ومصمم الأزياء عبد بسوط، والإعلامية والممثلة عبير شرارة، وزينة فخرى، وملكة الجمال العالمية بولى.

وبعد إطلالات على المسرح فازت بلقب ملكة وسفيرة الجمال للأمم لعام 2021 اللبنانية جوانا صعب، والتى ستفتتح بدورها معرض السفارات الدولى فى الزيتونة قريبًا.

كما فازت اناستازيا من بيلاروس بلقب الوصيفة الأولى، واللبنانية لارامشيك بلقب الوصيفة الثانية، كما منحت اللجنة المتسابقة سكينة من لبنان لقب ملكة جمال الأناقة.