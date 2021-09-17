جدة - نرمين السيد - الحفل تم من خلاله إطلاق معرض يوم الأمم، كما تخلله انتخاب ملكة وسفيرة الجمال، قدمه محمد حلوانى رئيس لجنة التحكيم ورئيس جمعية بيروت جولدن أوارد، مع لجنة تحكيم ضمت الحكم العالمى خانيتو، ونتالى فضلله وملكة جمال لبنان السابقة سيلفانا سماحة، وهاروت اشاجيان، وخبيرة التجميل رانيا عثمان، ومصمم الأزياء عبد بسوط، والإعلامية والممثلة عبير شرارة، وزينة فخرى، وملكة الجمال العالمية بولى.
وبعد إطلالات على المسرح فازت بلقب ملكة وسفيرة الجمال للأمم لعام 2021 اللبنانية جوانا صعب، والتى ستفتتح بدورها معرض السفارات الدولى فى الزيتونة قريبًا.
كما فازت اناستازيا من بيلاروس بلقب الوصيفة الأولى، واللبنانية لارامشيك بلقب الوصيفة الثانية، كما منحت اللجنة المتسابقة سكينة من لبنان لقب ملكة جمال الأناقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- حفل انتخاب ملكة وسفيرة الجمال للأمم لعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.