صور- ميريهان حسين تتألق بالأبيض

جدة - نرمين السيد - ونشرت ميريهان، صورا لها عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" ظهرت من خلالها بـ"كاش مايوه" أبيض، مع تسريحة شعر انسيابية من أمام حمام السباحة.

يذكر أن ميريهان حسين، شاركت مؤخرًا فى مسرحية "شمسية و4 كراسى" والتى انتهت عروضها الشهر الماضى فى الساحل الشمالى بمسرح مارينا.

وشارك فى بطولتها النجوم أشرف عبدالباقى، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، من تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبدالباقى.