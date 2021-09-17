الليلة.. «مثلث سماوى» فى مصر والوطن العربى

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، إن كوكب المشترى أكثر لمعانا من زحل، فالمشترى رابع ألمع جسم فى قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة.

وأضاف أنه عند رصد المشترى من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التى تعرف باسم "أقمار جاليلو" وهى "جانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا" حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.

وأوضح أن كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التى بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض فى أكتوبر 2017 وجانبها الشمالى فى قمة وضوحه.

وتابع قائلا: "إنه خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هى نحو الشرق بالنسبة للنجوم، وبمراقبة موقع القمر فى نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك فى اليوم التالى سيلاحظ أن القمر قد أصبح أقرب لكوكب المشترى نحو الشرق وهى حركته الطبيعية فى مدارة حول الأرض".