نصب تذكارى للأطباء الذين يكافحون كورونا فى موسكو

جدة - نرمين السيد - النصب هو تمثال ضخم، كُتب على الجزء الأمامى منه: "العاملون الطبيون فى مكافحة كوفيد-19". كما وُضعت قطعة من البرونز على الشاهدة، تحكى عن بطولة الأطباء من مختلف التخصصات، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

قال عمدة موسكو سيرجى سوبيانين: "لقد تحمّلت موسكو وطأة الوباء. ولأشهر عديدة، كان نظام الرعاية الصحية فى موسكو يعمل بكثافة عالية".

وشكر العمدة جميع الذين بادروا بإقامة النصب التذكارى. وأشار فى الوقت نفسه إلى أن النصب التذكارى الرئيسى "الذى أقامه الأطباء والمسعفون أنفسهم، هو أن 1.5 مليون مريض قد شُفيوا فى موسكو، وتم إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح".