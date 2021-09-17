ذا صن: مصر تعود لتكون وجهة مفضلة للبريطانيين خلال الشتاء

جدة - نرمين السيد - عادت مصر لتكون وجهة مفضلة للبريطانيين، خلال موسم الشتاء المقبل، وذلك حسب تقرير نشرته "ذا صن" الإنجليزية.. وذلك بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، حذف اسم مصر من القائمة الحمراء المتعلقة بالسفر من وإلى المملكة المتحدة، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.





وأكدت الصحيفة أنه سيتم استئناف العطلات الشهر المقبل لمصر، وهو الخبر الذى سيسعد العديد من العائلات فى بريطانيا التى ترغب فى قضاء عطلة فى الخارج خلال الفصل الدراسى لشهر أكتوبر، ومن المتوقع فى وقت لاحق اليوم، أن تعلن وزارة النقل عن تعديل كبير لقيود السفر الحالية التى تم فرضها بسبب فيروس كورونا.

وقال بول تشارلز من وكالة PC Agency إن مصر من الوجهات المفضلة للسفر حاليا فى بريطانيا، وتظل هى والعديد من الوجهات الأوروبية أماكن مفضلة لهم لقضاء العطلات.

وأوضحت "ذا صن" أنه من التغييرات التى ستعلن عنها الحكومة البريطانية اليوم، هى إلغاء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للبريطانيين المحصنين العائدين إلى المملكة المتحدة، وبدلاً من ذلك، سيحتاج المسافرون الذين تلقوا جرعتين من اللقاح إلى تدفق جانبى فى اليوم الثانى، دون الحاجة إلى اختبارات ما قبل الوصول.