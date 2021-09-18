واتس آب تعمل على ميزة جديدة لتحويل الصور إلى ملصقات

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى " الهندية اليوم السبت، أن التطبيق المملوك لمنصة "فيس بوك" أعلن أنه يعمل على الميزة الجديدة فى الوقت الحالى، موضحًا أنها غير متاحة لمختبرى النسخة التجريبية من التطبيق.
ولم تعلن منصة "واتس آب" موعدًا نهائيًا لطرح الميزة الجديدة لكل مستخدمى تطبيق سطح المكتب الخاص بالمنصة، ومازالت الميزة الجديدة تحت التطوير فى الوقت الراهن.
ووفقًا للميزة الجديدة ستظهر للمستخدم علامة جديدة للملصقات وبعد الضغط عليها سيقوم التطبيق بإرسال صورة كملصق بدلًا من إرسالها بالشكل التقليدى الحالى.
وستمكن الميزة الجديدة مستخدمى "واتس آب" بتحويل الصور إلى ملصقات بشكل سريع بدلًا من الاعتماد على تطبيقات خارجية للقيام بهذه المهمة.
وبشكل مستمر، تطلق منصة "واتس آب" ميزات جديدة للمستخدمين لمنحهم تجربة أفضل.
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