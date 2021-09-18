أكبر من قارة.. صور جديدة لثقب الأوزون تكشف عن كارثة حقيقية

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، تعمل طبقة الأوزون المحيطة بكوكب الأرض كدرع واق يمتص الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، أى أن زوال هذه الطبقة قد يسبب وصل المزيد من هذا الإشعاع عالى الطاقة إلى الأرض، ومن الممكن أن يضر بالخلايا الحية وجميع مخلوقات الكوكب.

ويتم استنفاد طبقة الأوزون من خلال التفاعلات الكيميائية التى تسببها التفاعلات التى تحدث بين الطاقة الشمسية وبين بعض المواد الناتجة عن المصانع الضخمة على سطح الأرض، مثل غاز ثانى أكسيد الكربون، والتى تبقى فى الغلاف الجوى.

وتتسبب هذه التفاعلات بحدوث فتحة كبيرة تزداد اتساعا كل عام وتتموضع فوق القطب الجنوبى وتظهر بين شهرى أغسطس وأكتوبر، وتصل ذروتها من حيث الاتساع فى بداية أكتوبر.

فى حين، أوضحت صحيفة "ديلى ميل" أن حجم الفتحة يتأثر بشكل كبير بالظروف الجوية، وشهد العام الماضى اتساعا كبيرا لفتحة الأوزون بعكس عام 2019 والتى كانت الأصغر.