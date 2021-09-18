«كلوب هاوس» يعمل على طريقة جديدة لدعوة الأشخاص إلى الغرف الصوتية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع أن "كلوب هاوس" يعمل على طريقة جديدة لدعوة الأشخاص إلى غرف الصوت فى تطبيقه، وتركز الميزة المسماة "Waves"، على الجانب الاجتماعى غير الرسمى، بدلا من العروض الحية التى تركز على منشئ المحتوى والتى جذبت انتباه الشركة.
وتتيح الميزة التلويح إلى الأصدقاء - باستخدام زر مماثل لليدين الموجود فى شعار "كلوب هاوس" - لدعوتهم إلى الدردشة إذا ردوا، فسيتم إضافتهم تلقائيا إلى غرفة الصوت حتى تتمكن من التحدث.
ووفقا للموقع "يبدو أن الميزة مخصصة للغرف الاجتماعية فى كلوب هاوس "أحد أنواع غرف الصوت العديدة التى تقدمها الشركة".
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