بعد 14 دقيقة.. إير فرانس تقرر عودة إحدى رحلاتها إلى بكين

وذكر بيان صادر عن الشركة، نقلته صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم السبت، أن الرحلة كانت متجهة إلى باريس واضطرت للعودة إلى مطار بكين بعد 14 دقيقة من إقلاعها بسبب العطل الفنى، مؤكدة أن الطائرة هبطت بشكل طبيعى.
وأشار البيان إلى أن إير فرانس، ستقوم بنقل ركاب الطائرة إلى باريس فى أقرب وقت ممكن، كما ستجرى الإصلاحات اللازمة للطائرة المعنية قبل عودتها إلى الخدمة، ولم تحدد إذا ما كانت ستنقل الركاب على متن هذه الطائرة أم لا.
وبحسب صحيفة بكين ديلى الصينية: "سُمع دوى انفجار فى الجزء الخلفى من المقصورة وانبعاث دخان أسود داخل الطائرة" مشيرة إلى عدم وجود إصابات".
ولم تعلق الخطوط الجوية الفرنسية ولا سلطات المطار الصينية على هذه الأنباء.
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