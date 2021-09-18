فيديو- هامور عملاق يلتهم سمكة قرش.. الصياد مذهول

جدة - نرمين السيد - والتقط الصياد جون بروسارد، قرب غودلاند فى فلوريدا، بصنارته سمكة قرش، إلا أنه تفاجئ بالتهامها من قبل سمكة عملاقة من نوع "الهامور الأطلسى"، وصدم جون مما حدث، حيث كان يصطاد فى المنطقة التى تتواجد فيها أسماك القرش. وظهر جون فى الفيديو مذهولا مما حدث وهو يصرخ: "شىء لا يصدق سمكة كبيرة التهمت سمكة القرش التى اصطنادها"، مؤكدا أن "الهامور" قد تمكن من قطع خيط صنارته، المعدة لاصطياد أسماك بأوزان كبيرة.

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