التعليم العالى: تنظيم الدورة الثالثة لمؤتمر الأطياف والنمذجة الجزيئية

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول استضافة المعهد بالتعاون مع المركز القومى للبحوث والجامعة البريطانية فى القاهرة، الدورة الثالثة للمؤتمر الدولى للأطياف والنمذجة الجزيئية، والتى أقيمت يومى 15 - 16 سبتمبر الجارى، بمقر المعهد فى حلوان وعبر منصة إلكترونية.





وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى مشاركة عدد من الباحثين من روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين والبرازيل والسعودية واليمن والجزائر والمغرب بالإضافة إلى باحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

ولفت التقرير، إلى أن المؤتمر يأتى نتيجة للتعاون بين ثلاثة جهات، وبهدف تعظيم الاستفادة من تطبيقات الأطياف والنمذجة الجزيئية وتعزيز التعاون العملى والتطبيقى بين شباب الباحثين بمصر والعالم من خلال توفير فرص الاحتكاك العلمى بينهم وبين كبار الباحثين من مختلف دول العالم، وكذلك نشر الوعى والثقافة العلمية من خلال تنظيم ورشة عمل لشباب الباحثين على هامش المؤتمر.

كما تضمن المؤتمر تقديم 11 محاضرة لكبار المتخصصين فى مجال الأطياف فى مصر والعالم، وبلغ عدد البحوث المشاركة بالمؤتمر 124 بحثًا.

وأوضح التقرير أن المؤتمر شهد تقديم عرضًا وافيًا لأحدث المستجدات والتطبيقات الحديثة فى مجال الأطياف الذرية والجزيئية والنمذجة الجزيئية، وكذلك تناول المؤتمر أهم محاور المؤتمر، وهى تطبيقات المواد الذكية والنانو تكنولوجى فى عدد من المجالات على رأسها حماية البيئة والتراث الحضارى، بجانب عرض تقنيات مبتكرة لتوضيح كيفية استخدام الطرق الطيفية الحديثة الذرية والجزيئية، بالإضافة إلى الأطياف الفلكية التى يمكن من خلالها معرفة أسرار المادة والكون على السواء.

ويقام المؤتمر برعاية كل من جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، يحيى بهى الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية، ويرأس لجنة تنظيم المؤتمر مدحت إبراهيم مدير مركز النانو تكنولوجى بالجامعة البريطانية بمصر ورئيس شعبة البحوث الفيزيقية الأسبق بالمركز القومى للبحوث.

الجدير بالذكر، أن جمعية بناء للتنمية المستدامة تشارك ضمن فعاليات المؤتمر، إيمانًا من الجمعية بدور العلم فى خدمة المجتمع وتكامل دور المجتمع المدنى مع المؤسسات العلمية، لتحقيق مجتمع المعرفة كهدف أصيل من أهداف للتنمية المستدامة.