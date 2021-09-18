- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ساتوشى ناكاموتو، هو اسم مستعار، يستخدمه الشخص أو الأشخاص الذين طوروا البيتكوين، وقاموا بتأليف ورقته البيضاء، وأنشأوا البرنامج المرجعى الأصلى للعملة الرقمية.
وكجزء من تنفيذ العملية ابتكر ناكاموتو أول قاعدة بيانات سلسلة الكتل. وكان ناكاموتو أول من حل مشكلة الإنفاق المزدوج للعملة الرقمية باستخدام شبكة نظير إلى نظير، كان ناكاموتو نشطا فى تطوير البيتكوين حتى ديسمبر 2010.
وصنع التمثال من البرونز، وجاء على هيئة شخص مقنع، فى إشارة إلى الاسم المستعار الذى اتخذه مبتكر "البيتكوين" وهو ساتوشى ناكاموتو.
وتعود فكرة صناعة التمثال لرجل الأعمال والصحفى المتخصص بالعملات الرقمية الهنغارى أندراس جيورفى، علما أن عملية تشكيله وعرضه قد تم تمويلها من أربع مؤسسات هنغارية، تعمل فى مجال العملات المشفرة.ا لو أنه يقول كلنا ناكاموتو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- تمثال مؤسس بتكوين الغامض يظهر للنور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.