صور- تمثال مؤسس بتكوين الغامض يظهر للنور

جدة - نرمين السيد - ساتوشى ناكاموتو، هو اسم مستعار، يستخدمه الشخص أو الأشخاص الذين طوروا البيتكوين، وقاموا بتأليف ورقته البيضاء، وأنشأوا البرنامج المرجعى الأصلى للعملة الرقمية.

وكجزء من تنفيذ العملية ابتكر ناكاموتو أول قاعدة بيانات سلسلة الكتل. وكان ناكاموتو أول من حل مشكلة الإنفاق المزدوج للعملة الرقمية باستخدام شبكة نظير إلى نظير، كان ناكاموتو نشطا فى تطوير البيتكوين حتى ديسمبر 2010.

وصنع التمثال من البرونز، وجاء على هيئة شخص مقنع، فى إشارة إلى الاسم المستعار الذى اتخذه مبتكر "البيتكوين" وهو ساتوشى ناكاموتو.

وتعود فكرة صناعة التمثال لرجل الأعمال والصحفى المتخصص بالعملات الرقمية الهنغارى أندراس جيورفى، علما أن عملية تشكيله وعرضه قد تم تمويلها من أربع مؤسسات هنغارية، تعمل فى مجال العملات المشفرة.ا لو أنه يقول كلنا ناكاموتو".