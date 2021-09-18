124 بحثا يناقشها المؤتمر الدولى للأطياف والنمذجة الجزيئية بمعهد الفلك

جدة - نرمين السيد - نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدورة الثالثة للمؤتمر الدولى للأطياف والنمذجة الجزيئية، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث والجامعة البريطانية فى القاهرة، وذلك بمقر المعهد فى حلوان وعبر المنصة الإلكترونية له.





شارك فى المؤتمر عدد من الباحثين من روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين والبرازيل والسعودية واليمن والجزائر والمغرب بالإضافة إلى نخبة من الباحثين من مختلف الجامعات ومراكز البحثية المصرية.

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى تصريح اليوم السبت، إن المؤتمر يأتى نتيجة للتعاون بين ثلاث جهات، بهدف تعظيم الاستفادة من تطبيقات الأطياف والنمذجة الجزيئية وتعزيز التعاون العملى والتطبيقى بين شباب الباحثين بمصر والعالم من خلال توفير فرص الاحتكاك العلمى بينهم وبين كبار الباحثين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر تضمنت تقديم 11 محاضرة لكبار المتخصصين فى مجال الأطياف فى مصر والعالم، وبلغ عدد البحوث المشاركة بالمؤتمر 124 بحثا، لافتا إلى أن المؤتمر يستهدف نشر الوعى والثقافة العلمية من خلال تنظيم ورشة عمل لشباب الباحثين على هامش المؤتمر.

وأوضح أنه تم خلال أعمال المؤتمر عرض أحدث المستجدات والتطبيقات الحديثة فى مجال الأطياف الذرية والجزيئية والنمذجة الجزيئية، إلى جانب بحث تطبيقات المواد الذكية والنانوتكنولوجى فى عدد من المجالات على رأسها حماية البيئة والتراث الحضارى، بجانب عرض تقنيات مبتكرة لتوضيح كيفية استخدام الطرق الطيفية الحديثة الذرية والجزيئية، والأطياف الفلكية التى يمكن من خلالها معرفة أسرار المادة والكون على السواء.

جدير بالذكر أن جمعية بناء للتنمية المستدامة تشارك ضمن فعاليات المؤتمر، إيمانًا من الجمعية بدور العلم فى خدمة المجتمع وتكامل دور المجتمع المدنى مع المؤسسات العلمية، لتحقيق مجتمع المعرفة كهدف أصيل من أهداف للتنمية المستدامة.

ويرأس لجنة تنظيم المؤتمر الدكتور مدحت إبراهيم مدير مركز النانو تكنولوجى بالجامعة البريطانية بمصر رئيس شعبة البحوث الفيزيقية الأسبق بالمركز القومى للبحوث.