جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، استغرقت عملية العبور التى بثتها قناة BFMTV مباشرة والتى استخدم بولين فيها حبل أمان، قرابة 30 دقيقة، وحظى مرارا بتصفيق حار من مواطنى باريس والسياح الأجانب. وفى العام 2017 سجل بولين رقما قياسيا عالميا، بعد أن قطع مشيا على الحبل مسافة قدرها كيلومتر داخل المدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مغامر فرنسى يقطع 670 مترا مشيا على الحبل وسط باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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