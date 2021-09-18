العثور على أنفاق غامضة تحت منزل عمره 500 عام

جدة - نرمين السيد - وجد أحد سكان ساسكس فى المملكة المتحدة أنفاقًا سرية فيها قطع أثرية قديمة فى منزله.

وبحسب "سبوتنيك"، يكشف فريدى غودال، الذى يمتلك منزلاً عمره 500 عام، عبر قناته على "تيك توك" تاريخ منزله.

قام جودال بتفكيك خزانة الكتب ووجد غرفة مخفية بها ممر سرى، يمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الممرات والسلالم والغرف الموجودة تحت الأرض.

وبحسب الشاب، فإن المبنى كان بمثابة حركة "سرية" حول منزل الخدم فى القرن التاسع عشر.

كما تم اكتشاف جدار من الطوب يحمل أسماء وتواريخ غامضة، مثل خزنة قديمة تحتوى على رسائل وكتب عن المنزل، بالإضافة إلى كتب مدرسية ومكاتب قديمة، كانت تستخدم فى بداية القرن الماضى، حيث وجدت مؤسسة تعليمية فى المبنى، بالإضافة إلى العديد من الأدوات المنزلية.