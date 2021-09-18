تعافى الأسود والنمور بعد إصابتها بكورونا فى حديقة حيوانات واشنطن 

جدة - نرمين السيد - وقال دونالد نيفر كبير الأطباء البيطريين فى حديقة الحيوان يوم الجمعة، إن الأسود والنمور ربما أصيبت بكوفيد-19 من أحد حراس حديقة الحيوان المصاب بالمرض دون ظهور أعراض عليه وانتقل بعد ذلك إلى عدد كبير منها.
وأضاف أن حديقة الحيوان لاحظت أن الأسود والنمور كانت مريضة لأن الأسود والنمور كانت تتحرك بصعوبة ولا تأكل بشكل جيد.
وجاء فى بيان أصدرته حديقة الحيوان فى وقت سابق أن "الحرّاس لاحظوا فى عطلة نهاية الأسبوع الماضى انخفاضا فى الشهية وسعالا وعطاسا وخمولا" عند الأسود الإفريقية الستة ونمر من نمور سومطرة واثنين من نمور سيبيريا شخّصت إصابتها بكوفيد-19 خلال فحوص أوّلية.
وقال نيفر : "أعتقد أنه كان لدينا يوم الخميس الماضى حيوان واحد كان قليل الشهية .. لكنه لم يكن أمرا يدعو للتدخل بشكل سريع".
وبعد إجراء اختبار للأسود والنمور وإعطائها علاجات مختلفة لكوفيد-19 للأعراض بدأت الآن تتعافى وستكون على ما يرام قريبا.
وأوضح القائمون على الحديقة أن الجمهور ليس فى خطر نظرا للمسافة القائمة بين موئل السنّوريات والزوّار.
وسُجّلت هذه الإصابات فى وقت أعلنت عدّة حدائق حيوانات أمريكية، بينها حديقة واشنطن، عن إطلاق حملة تلقيح للحيوانات المعرّضة للإصابة بكوفيد-19 فى هذه المواقع.
وقد شخّصت إصابة عدد من قرود غوريلا بكوفيد-19 الأسبوع الماضى فى حديقة حيوانات أتلانتا.
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