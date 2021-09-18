أول كبسولة فضاء بطاقم مدنى تابعة لسبيس إكس تستعد للهبوط

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن من المنتظر أن تهبط بعثة (إنسبيريشن 4) الفضائية، أولى رحلات الفضاء التى ترسلها شركة "سبيس إكس" بطاقم مدنى مؤلف من أربعة أفراد، فى المحيط الأطلسى قبالة سواحل فلوريدا اليوم السبت منهية بذلك رحلة طيران استمرت ثلاثة أيام هى الأولى إلى مدار الأرض بطاقم جميعه من المدنيين.





وقالت "سبيس إكس"، وهى شركة خاصة للصواريخ تمولها تسلا المملوكة لإيلون ماسك، إن من المقرر أن تهبط الكبسولة التى تحمل اسم دراجون فى البحر فى حوالى السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة قبل فترة وجيزة من غروب الشمس. وأقلعت الرحلة يوم الأربعاء من مركز كنيدى للفضاء فى كيب كنافيرال على متن الصاروخ فالكون 9، وهو واحد من صاروخين سبيس-إكس قابلين لإعادة الاستخدام.

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