لوحة فنية رائعة لرونالدو بمهارة عالية بمكعبات روبيك فى ملعب أولد ترافورد

جدة - نرمين السيد - رسم شاب لوحة فنية رائعة باستخدام مكعبات "الروبيك" للنجم البرتغالى كريستيانو رونالد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى لكرة القدم، العائد إلى ملعب "أولد ترافورد" بعد 12 عاما.





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