محاولات لإنقاذ أطول وأقدم شجرة فى العالم من حرائق تلتهم غابة العمالقة

جدة - نرمين السيد - يخوض رجال إطفاء أمريكيون فى ولاية كاليفورنيا، سباقا مع الزمن لإنقاذ أضخم وأطول شجرة فى العالم فى "الغابة العملاقة"، حيث قاموا بلف قاعدتها بغطاء من الألومنيوم المقاوم للحريق لحمايتها وحماية جذعها العريض من حرائق الغابات المستعرة القريبة من مكان تواجدها.





وتلتهم الحرائق منتزه سيكويا الوطنى منذ الـ10 من سبتمبر، حيث تواجه فرق الإطفاء صعوبات كبيرة فى عمليات إخماد النيران الملتهبة.

وتسببت عاصفة رعدية مع رياح أمس بتوسع دائرة الحريق بشكل كبير ليمتد على مساحة 11365 فدانا من الحديقة، واقترب بشكل خطير من "الغابة العملاقة" أو "غابة العمالقة"، التى تضم العديد من أضخم أشجار كوكب الأرض، بحسب مجلة "livescience" العلمية.

وتحتوى الغابة العملاقة على أكبر شجرة فى العالم من حيث الحجم، وهى شجرة "جنرال شيرمان"، وهى عبارة عن شجرة سيكويا يبلغ عمرها 2200 عام يبلغ طولها 275 قدما "83 مترا" ويبلغ قطرها أكثر من 36 قدما "11 مترا"، وفقا لتصريحات الحديقة الوطنية فى الولاية.

وتعتبر شجرة السيكويا العملاقة أو السكوية العملاقة، أو شجر الماموث "حيث عاشت فى عهده" أو شجر كاليفورنيا الأحمر، وهى نبات من الفصيلة السروية، ويؤكد العلماء أنها أكبر الأشجار فى العالم من حيث الحجم الإجمالى وتعتبر أضخم الكائنات الحية فى العالم وأطول الأشجار عمرا.

وبدورها، أشارت صحيفة "Los Angeles Times"، إن شجرة شجرة السيكويا العملاقة "Sequoiadendron giganteum" تكيفت لتحمل حرائق الغابات وحتى الاعتماد على النار لتسخين مخاريطها وإطلاق البذور.

وساعدت ظواهر الاحترار وتغير المناخ والجفاف بنشوب حرائق عالية الكثافة وشديدة الحرارة حتى بالنسبة لهذه الأشجار العملاقة المتكيفة مع الحرائق، كما اتضح العام الماضى، حيث احترقت آلاف السيكويا العملاقة بنسبة 10% من أشجار العالم من هذا الصنف.

وقام رجال الإطفاء بلف قاعدة شجرة "الجنرال شيرمان" وبعض السكويات العملاقة الأخرى بغلاف مرن مصنوع من الألومنيوم لحمايتهم من الجمر المتساقط ولعكس الحرارة.

وقالت المتحدثة باسم متنزهات "سيكويا" و"كينغز كانيون" الوطنية، ريبيكا باترسون: "إنها منطقة مهمة للغاية بالنسبة للكثير من الناس، لذا يتم بذل الكثير من الجهود الخاصة لحماية هذا البستان".

وإلى جانب دعم جذوع الأشجار بغلاف الألمنيوم، يستخدم رجال الإطفاء الحرائق المصطنعة التى يتم التحكم فيها لإزالة الغطاء النباتى الهش القابل للاشتعال الموجود حول الأشجار بهدف منع حدوث الحرائق.