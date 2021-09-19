بعد احتلال أحمد يونس التريند الأول.. مغردون: ملك الراديو

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند الأول، وعلق قائلا: "صباحك ومطرحك مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكم كله خير وسعادة وهنا".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أفضل توقيت"، "ابدأ يومك مع يونس"، "رقم واحد .. ملك الراديو".

قدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.