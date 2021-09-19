نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بمنطقة حلمية الزيتون ومطلع كوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، ببرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى ما عدا الإسكندرية عند منطقة شارع خالد بن الوليد، التى شهدت زحاما، بينما تعمل باقى محافظات الجمهورية بشكل مرض.

وأوضح أن هناك ارتفاعا فى الكثافات المرورية عند الطريق الزراعى بمحافظة القليوبية، نتيجة بعض الأعمال عند مدخل شبرا الخيمة أسفل الطريق الدائرى للقادم من مناطق ميت حلفا للمتجه إلى مناطق ميت نما.

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وكشف عن ظهور بعض الأحجام المتفرقة بمناطق الأعمال بالدائرى منها أعلى الكنيسة المتجه إلى المنيب، وفى محور 26 يوليو عند ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وقال إن محافظة الجيزة تعمل محاورها الداخلية بشكل مرض، عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من فيصل ومتجه إلى مناطق الدقى، ويعد شارع الجامعة هو الأفضل حالا.

أما محافظة القاهرة فتشهد زحاما فى بعض المناطق وخاصة عند حلمية الزيتون نتيجة وجود مصادمة يتم رفعها الآن من قبل الإدراة العامة لمرور القاهرة، لأجل تخفيف الأحجام المرورية عن تلك المنطقة وللقادمين من المطرية والكابلات ومسطرد ومحور الفريق العصار وللمتجهين إلى مصر الجديدة وميدان الحلمية.

ونصح هؤلاء بسلوك شارع المطرية ومنه لميدان السواح ثم كوبرى سرايا القبة، أما القادمين من المحكمة ومناطق مصر الجديدة وشارع أبو بكر الصديق ومتجه إلى مناطق المطرية والكابلات يواجههم بعض الأحجام لذا يجب عليهم سلوك جسر السويس وكوبرى سرايا القبة.

وتابع حديثه عن الأحجام المرورية التى تشهدها محافظة القاهرة، مشيرا إلى وجود زحام عند أعلى كوبرى الحدائق للمتجهين إلى مناطق مدينة نصر، وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة فجميعها تعمل بشكل جيد ومرض.