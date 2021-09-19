صور- اعرفى طريقة ارتداء البدلة الكاجوال فى خريف وشتاء 2021

جدة - نرمين السيد - وتساهم موضة الكاجوال فى منح المرء المزيد من الشعور بالراحة وإضافة طابع الأناقة والاختلاف لمرتديتها. وكشفت الألمانية ليزا تسيمرمان وفقا لـ "د ب أ"، عن البدلة الحريمى التى تمتاز بطابع الكاجوال ومنح الراحة، وذلك بسبب القصة الواسعة وخامتها المريحة مثل التريكو. ويرتدى البعض البدلة بالطابع الكاجوال عن طريق تنسيق البنطلون الرياضى مع البليزر وحذاء رياضى، حيث أن هناك موديلات تحتوى على طيات تضفى على المظهر طابعا كلاسيكيا.

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