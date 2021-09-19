جوجل تمنح ميزة تزيد من الخصوصية للهواتف القديمة

جدة - نرمين السيد - ويتمكن المستخدمون من خلال تلك الميزة من إعادة تعيين أذونات نظام التشغيل Android 11 تلقائيا.

وأشار تقرير جاء فى موقع "The Verge" إلى أن نظام التشغيل Android 11 سيقيد إذن التطبيق للوصول إلى ميزات الهاتف الحساسة مثل التخزين أو الكاميرات إذا لم يتم فتحه لأشهر عدة، حيث من المفترض أن تصل الميزة لجميع هواتف أندرويد القديمة.

وتمكن الميزة مستخدمى هواتف أندرويد القديمة من حماية خصوصيتهم من خلال منع التطبيقات القديمة من الوصول غير المقيد إلى هواتفهم إذا لم يتستخدمونها منذ شهور.

وأضافت الشركة إلى دور تلك الميزة فى تقييد تطبيق كاميرا جديد من إمكانية الوصول إلى مساحة التخزين الخاصة بك حيث تم تصميم ميزة أمان أندرويد للتدخل وإعادة تعيين هذه الأذونات بمجرد أن يتضح أن التطبيق لم يعد يعمل بشكل منتظم.