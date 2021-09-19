الحرب الباردة تعود للواجهة بطائرة ميج روسية فى متحف لوكسمبورج

وقالت قناة "فرانس إنفو تى فى " الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، إن الفنان البريطانى "روجر هيورنز" هو أصل هذا العمل العملاق، موضحة أن الطائرة "ميج" وصلت إلى لوكسمبورج عن طريق البر من مدينة براج، وقام عشرة فنيين من المتحف بتقطيع الطائرة إلى قطع لإدخالها من الباب الأمامى للمتحف واستغرق هذا العمل ساعتين.
تعود طائرة ميج إلى عام 1950، ويعد متحف الدوق الأكبر جان للفن الحديث -والمعروف أيضا باسم "مودام" هو متحف متخصص بالفن المعاصر فى مدينة "لوكسمبورج".
يشار إلى أن الحرب الباردة هو مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التى كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وحلفائهم من فترة منتصف الأربعينيات حتى أوائل التسعينيات.
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