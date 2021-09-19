صور- أبرز أزياء للروسية أولجا فوندا

جدة - نرمين السيد - ونالت أولجا شهرة واسعة فى عالم الأزياء والموضة بعد تألقها على أغلفة المجلات العالمية. وتعد أولجا فوندا هى عارضة أزياء روسية بدأت مشوارها الفنى عام 2005، عندما بلغت سن الـ 23 عاما. وتحرص على نشر صورها عبر "إنستجرام" لتشارك متابعيها بأبرز إطلالاتها التى جعلتها تتألق وتنال مكانة كبيرة بين جمهورها.

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