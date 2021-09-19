لبنانيون يستعينون برافعة البناء فى توصيل الطعام إلى البيوت

جدة - نرمين السيد - ولجأ اللبنانيون إلى تلك الطريقة لأجل توصيل طلبيات أكل فى محيط المنطقة المتواجدة فيها. وقد أظهر الفيديو شخصا يعمل فى توصيل الطعام، وهو يربط الأكياس برافعة بناء لإيصال الطلبية إلى أصحابها فوق السيارات التى تمّر على الطريق.

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