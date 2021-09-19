بسبب تقنيتها التى تنقذ البشر.. شاومى تسجل براءة اختراع

جدة - نرمين السيد - وتتمكن تقنية هواتف شاومى من مراقبة الزلازل وتوقعها قبل وقوعها بفترة كافية، لذا يمكنها أن تنقذ حياة الشخص. ويمكن لتلك التقنية الجديدة أن تكون قادرة على قراءة ومراقبة وتوقع نشاط الزلازل فى أى هاتف ذكى، وفقا لموقع "تايمز نيوز ناو". وستعمل تلك التقنية أيضا على نقل المعلومات الواردة من مركز معالجة الزلازل، سريعا إلى الهواتف، وكذلك نقل البيانات التى سيرصدها الهاتف إلى مراكز الزلازل لتحذيرها أيضا.

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