فى العيد القومى لـ البحيرة.. أبرز المعالم من قاهرة الإنجليز

جدة - نرمين السيد - وخصص أهل البحيرة ذلك اليوم بمناسبة ذكرى رحيل الإنجليز عن مصر بعد هزيمتهم على أرض البحيرة - رشيد - فى حملة "فريزر".

وتقع محافظة البحيرة فى الجهة الغربية من دلتا نهر النيل، حيث يحدها من الجهة الشرقية فرع رشيد، ويحدها من الجهة الجنوبية محافظة الجيزة، ويحدها من الجهة الغربية محافظة مطروح، ومحافظة الإسكندرية، ويحدها من الجهة الشمالية البحر الأبيض المتوسط.

وتعد البحيرة ثأنى أكثر المحافظات التى بها الكثير من الآثار الإسلامية، حيث كانت تلك البقعة من أرض مصر شاهدة على التاريخ على مر العصور حيث مر من عليها الكثير من الغزاة والفاتحين، وسطر التاريخ الكثير من الأحداث، مثل اكتشاف حجر رشيد، وبناء قلاع تدافع عن الدولة فى العصور القوية.

وتضم البحيرة الكثير من الآثار الإسلامية والقبطية التى جعلتها مصدرا جذب للسياحة، لأجل الاستمتاع بمعالمها، منها:

-قلعة قايتباى:

تقع على الشاطئ الغربى للنيل بمنطقة رشيد، بناها السلطان الأشرف أبوالنصر قايتباى، فى أواخر دولة المماليك سنة 886 هجرية، 1482 ميلادية.

-دير وادى النطرون:

يعد أهم موقع لاستخراج الملح فى عهد الفراعنة، واكتُشف فى الوادى عدد كبير من الآثار الفرعونية، بخلاف قدسيته فى الديانة المسيحية، حيث مرت عليه العائلة المقدسة.

-منزل الأمصيلى:

بناه عثمان أغا الطوبجى عام 1213 ميلادية، وهو نموذج رائع للعمارة الإسلامية التى تمتاز بنجارتها المطعمة بالصدف وسن الفيل والمنقوشة التى تميز العصر المملوكى.

-قصر الملك فاروق بإدفينا:

قصر ملكى تم تصميمه على الطراز الإيطالى، وحشد «فؤاد» كميات هائلة من الكتل الخرسانية الفرعونية لبنائه، وصمم أرضياته من الباركيه الإيطالى المنقوش، وتزينت حديقته بعدد كبير من الأشجار النادرة.

-متحف رشيد:

تم بناء متحف رشيد فى النصف الأول من القرن الثامن عشر، مُشيد فى إحدى المنازل الآثرية بمنطقة رشيد، وهو عبارة عن 4 طوابق.

-جامع الحلبى:

يرجع تاريخ المسجد إلى العصر العثمانى، حيث بنى فى عام 1858 وعثر بداخله على ربعة من القرآن الكريم تم نسخها عام 919 هجرية، وبُنى نسبة إلى الشيخ عبد الرحمن الحلبى.

-قناطر إدفينا:

هى عبارة عن ممر يربط بين محافظة البحيرة بالإسكندرية وكفر الشيخ، وتم تأسيسه عام 1949، وافتتحت على يد مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر حينها.