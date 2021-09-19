فيديو.. حمار ينقذ دجاجة من هجوم صقر جارح

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، التقطت كاميرا المراقبة المثبتة فى أحد جوانب المزرعة صورا للصقر وهو يهاجم الدجاجة، فأسرع الحمار بمهاجمة الصقر لمنعه من التحليق بها، فما كان من الصقر إلا أن ابتعد عن فريسته محلقا بعيدا عن المزرعة.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.
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