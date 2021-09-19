بيع دمية ميركل بـ189 يورو

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، يصمم مصنع ألمانى منذ قرن دمى الدببة، لكنه بالإضافة إلى ذلك، يصمم بين الفينة والأخرى دمى دببة لشخصيات شهيرة حول العالم، حيث صمم سابقا دمى لرؤساء أمريكا، مثل باراك أوباما، وثيودور روزفلت، وأبراهام لنكولن، بالإضافة إلى أحد المستشارين الألمان هيلموت شميدت، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وبحسب مدير المصنع، مارتن هيرمان: "يعرض المصنع شخصيات ذات مكانة واسم فى العالم فى صالة العرض الخاصة به.. لا يصمم المصنعون ألعابًا للأطفال، بل يصنعون تحفا فنية"، على حد تعبيره.

وتظهر دمية "الدبة ميركل" وهى ترتدى سترة حمراء وسروالا أسود، ووضعت أيدها بشكل متجاور مثل حركة ميركل الشهيرة.

وصنع من هذه الدمية 500 قطعة فقط، وسيتم تقديم إحداها إلى ميركل شخصيا، حيث ستحصل على اللعبة رقم 16، وهى عدد السنوات التى قضتها فى منصبها كمستشارة.