ثوران بركان فى جزيرة لا بالما الإسبانية فى المحيط الأطلسى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، قال المعهد الجغرافى الوطنى الإسبانى إن العلماء سجلوا سلسلة من الزلازل تصل شدتها إلى 3.8 فى متنزه كومبريه فيخا الوطنى فى جنوب الجزيرة. وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إنها نشرت جنودا للمساعدة فى الإجلاء، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. ولم تأمر السلطات بالإجلاء الشامل لما يصل إلى 33 ألفا يعيشون بالقرب من البركان. وقال متحدث باسم معهد جزر الكنارى لعلم البراكين "تتزايد شدة الزلازل وتندفع الحمم باطراد نحو السطح، وتتزايد فرصة وقوع انفجار، الأمر الذى جعل الحكومة تقرر إجلاء بعض الناس".

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